Six morts dans une collision d’avions de la Seconde guerre mondiale samedi au Texas

Un bombardier Boeing B-17 Flying Fortress, et un chasseur Bell P-63 KingCobra s’étaient heurtés en vol dans l’après-midi de samedi, avait annoncé auparavant le régulateur de l’aviation, la FAA, dans un communiqué.

Six personnes sont mortes dans une collision d’avions de la Seconde guerre mondiale samedi lors d’un spectacle aérien à Dallas, au Texas, a annoncé dimanche un juge citant le médecin légiste du comté de Dallas.

« Selon le médecin légiste du comté de Dallas, il y a un total de six décès de l’accident d’hier au spectacle aérien Wings over Dallas », a déclaré sur Twitter Clay Jenkins, élu à la tête du comté de Dallas. « Les autorités vont continuer de travailler aujourd’hui sur l’enquête et sur l’identification des personnes décédées », a-t-il précisé.