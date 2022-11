D1A: l’Antwerp arrache le nul sur le terrain du FC Bruges grâce à deux buts en deux minutes (vidéo)

Après avoir compté deux buts d’avance via Brandon Mechele (34e) et Ferran Jutgla (62e), les Brugeois se sont faits rejoindre sur des buts de Michael Frey (75e) et Vincent Janssen (77e, pen.).

Le Club de Bruges et l’Antwerp se sont quittés dos à dos (2-2) dimanche pour la 17e journée de Jupiler Pro League. Après avoir compté deux buts d’avance via Brandon Mechele (34e) et Ferran Jutgla (62e), les Brugeois se sont faits rejoindre sur des buts de Michael Frey (75e) et Vincent Janssen (77e, pen.).

La rencontre a débuté avec beaucoup d’intensité et le Club de Bruges s’est créé une première occasion mais Hans Vanaken n’a pas cadré (6e). L’Antwerp a ensuite réagi sur un corner botté en direction du but par Calvin Stengs mais Simon Mignolet a été attentif (19e).