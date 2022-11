Même sans compte, Facebook a sans doute votre numéro

Bien sûr, ce n’est un secret pour personne, Meta ne se prive pas pour analyser les photos, les « J’aime » et les messages que l’on partage sur ses plateformes (Facebook, Instagram, WhatsApp ou Meta Quest). C’est de bonne guerre. Ce qu’on ignore en revanche plus souvent, c’est que le géant de la Silicon Valley ne manque pas de renseignements sur ceux qui ne se sont jamais inscrits à aucun de ses services. Même si on ne dispose pas de compte, il y a par exemple de bonnes chances que Meta dispose de notre numéro de téléphone.