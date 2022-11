Mondial d’Endurance (WEC): les titres à Toyota et au trio Buemi-Hirakawa-Hartley

Les Peugeot 9X8 s’étaient montrées dans le coup en qualification, avec le 2e chrono réalisé par le trio Di Resta-Jensen-Vergne, et le 4e de la voiture emmenée par Duval-Menezes-Muller. Mais des soucis de fiabilité ont ralenti le trio Duval-Menezes-Muller (4e à 4 tours) et contraint à l’abandon l’autre voiture (boîte de vitesses).

Toyota a une fois de plus dominé le championnat du monde d’Endurance en enlevant samedi à Bahreïn le titre des constructeurs, et celui des pilotes grâce au trio Buemi-Hirakawa-Hartley. La course a été remportée par la voiture sœur pilotée par le trio Conway-Kobayashi-Lopez. Les deux Toyota ont devancé de deux tours l’Alpine A480 de Lapierre-Negrao-Vaxivière, qui entretenait un mince espoir de coiffer la couronne chez les pilotes, mais qui a échoué pour 5 points.

En GTE-Pro, les pilotes Ferrari James Calado et Alessandro Pier Guidi ont été sacrés à l’issue d’une course difficile, tandis qu’en GTE-Am, on peut noter la 3e place de la Ferrari de Sarah Bovy qui, avec ses équipières Michelle Gatting et Rahel Frey, a été devancée par deux Porsche. Le trio féminin engagé sur la Ferrari Iron Dames avait une fois de plus marqué les esprits en signant la pole position. Quant à Sarah Bovy et ses équipières, elles terminent à la 3e place du championnat.