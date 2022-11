Policier tué à Bruxelles: Annelies Verlinden adresse une lettre ouverte aux policiers et à leur famille

Jeudi fut « une journée noire pour vous et donc pour nous tous », souligne la ministre en évoquant l’attaque dont ont été victimes deux policiers de la zone Bruxelles-Nord et qui a coûté la vie à l’un d’entre eux.

Mme Verlinden insiste sur l’importance du travail policier au quotidien qui satisfait un « besoin fondamental » de la société : « garantir la sécurité de ses habitants ».

« On ne rejoint pas la police pour y effectuer un travail routinier de 9h à 17h, ni pour être sous les feux des projecteurs. C’est une vocation, et l’un des plus grands services que vous pouvez rendre à la société. J’espère que vous continuerez à y trouver votre motivation et qu’il y aura encore des jeunes pour remplir cette mission à l’avenir », poursuit-elle.

Après le drame survenu à Schaerbeek, la ministre s’adresse également aux familles des policiers, « foyer rassurant indispensable à nos héros ». « Même si vous êtes probablement incroyablement fières, ce n’est pas toujours simple. Et pourtant, vous ne vous plaignez pas lorsque votre père, votre fille, votre mère, votre fils ou votre partenaire partent la nuit, le soir du Nouvel An ou effectuent des heures supplémentaires en raison d’une intervention inattendue. Sans savoir s’ils rentreront sains et saufs, toujours avec cette peur qui plane d’une mauvaise issue, comme le cauchemar que vivent aujourd’hui les familles de Thomas et Jason », ajoute Annelies Verlinden.