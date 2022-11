Philippe Albert revient sur les incidents à Charleroi: «Il faut prendre des décisions radicales!»

« Comme tout supporter de football, je trouve tout cela désolant. C’est ça, aujourd’hui, le football moderne ? Tant que des décisions radicales ne seront pas prises, cela ne s’arrêtera pas. C’est malheureux à dire, mais nous allons devoir tout interdire dans les stades, comme en Angleterre, pour que le football reste un moment de partage. Les spectateurs paient pour aller au stade et ils n’ont même pas l’occasion de voir l’entièreté du match. Tout le monde est pénalisé, des détenteurs de droits aux joueurs et supporters. J’espère sincèrement que les réunions prévues ce lundi vont faire bouger les choses car c’est un problème qui devient récurrent chez nous. Les supporters ont le droit de manifester leur mécontentement, mais pas en prenant en otage le football. C’est d’autant plus incompréhensible que Charleroi menait au score, que les joueurs se battaient pour ce maillot et qu’ils parvenaient à faire la différence.