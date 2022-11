Policier tué à Bruxelles: la famille de Thomas s’exprime

Ce dimanche, la famille du policier tué jeudi à Bruxelles - Thomas - a transmis un communiqué de presse via la zone de Police Bruxelles-Nord.

« Notre famille, fortement touchée par le drame qu'elle vit demande un peu de compréhension. Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant eu une pensée, une attention pour Thomas et pour notre famille. Mais nous ne souhaitons pas nous exprimer dans les médias au delà de ce communiqué. Il y aura un temps pour le faire. Aujourd'hui et pour les prochains jours nous, familles, proches et amis, allons nous consacrer à Thomas, à le veiller, à l'honorer pour le compagnon, le fils, le frère, le cousin, l'ami qu'il est et qu'il restera. »