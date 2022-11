Midterms aux Etats-Unis: Donald Trump est au bord du gouffre

La question est sur toutes les lèvres en Amérique : Donald Trump est-il fini ? Certes inaudible, quoique, dans la mesure où l’ex-président a si souvent défié les pronostics et humilié ses détracteurs, depuis ce jour fondateur du 18 juillet 2015 en Iowa où, simple candidat aux primaires, il s’en prit au sénateur John McCain, ex-prisonnier de guerre au Vietnam, affirmant qu’il « n’aimait pas les gens qui ont été capturés ». Il est fini, avaient aussitôt clamé les experts. Il y avait eu bien sûr aussi cette remarque ignominieuse le 23 janvier 2016, lorsqu’il déclara devant une foule extatique, à nouveau en Iowa : « Je pourrais me tenir au milieu de la Cinquième Avenue et abattre quelqu’un, et je ne perdrais aucun électeur.