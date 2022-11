Climat: la COP27 en panne d’inspiration

Cela fait une semaine que la COP27, le sommet des Nations unies sur le climat, vibre dans la cité balnéaire de Charm el-Cheikh (Egypte). Et comme à l’accoutumée, le moment attendu approche. Après le passage des chefs d’Etat et de gouvernement venus abreuver l’assemblée de bons mots, les négociateurs ont été laissés entre eux ; à charge de préparer le « terrain d’atterrissage » de la négociation. Celle-ci, la vraie, commence au début de cette semaine. Les ministres de l’environnement vont débarquer. Les premiers rapports intermédiaires ont été rédigés ce week-end et les premières discussions autour d’un projet de conclusions finales ont commencé. « On a peu avancé, mais c’est chaque année la même chose », commente Lola Vallejo, directrice du programme climat à l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri).