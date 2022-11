«Pas de conclusions hâtives» avant la commission de ce lundi

La mort de Thomas, le jeune policier tué ce jeudi soir à Schaerbeek, va aboutir sur le terrain parlementaire dès ce lundi à 14h. Une réunion extraordinaire et conjointe des commissions de l’Intérieur et de la Justice a en effet été convoquée.

« Il y a plein de questions qui se posent », confie Gilles Vanden Burre, chef du groupe Ecolo-Groen. « Mais savaient-ils que cette personne était signalée radicalisée et dangereuse ? » Le député écologiste entend également s’intéresser au fonctionnement des cellules locales réunissant commune, CPAS, police et parquet pour le suivi des individus radicalisés repris sur la liste de l’Office de coordination et d’analyse de la menace (Ocam). « On va essayer de comprendre le déroulé des événements », commente François De Smet (Défi). « S’agit-il de responsabilités individuelles ou, comme nous le pensons, d’un problème structurel ? Il faudra qu’on comprenne. »