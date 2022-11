La réponse des jeunes au Premier ministre

Het opgestoken vingertje van de Premier

Premier De Croo richttezichindeafgelopendagenexpliciettot “deklimaatjongeren”, eerst in zijn toespraak op de klimaatconferentie in Egypte, daarnanogdirecterineen open brief. De premier verwijt ons met het vingertje te zwaaien, klimaatvandalen te zijn en geen constructief debat te willen voeren op basis van wetenschappelijke feiten, argumenten die wij graag tegen de premier zelf willen keren.

Wij, dat zijn klimaatjongeren, klimaatouderen, klimaat-middleagers, en al voor wie leeftijd op dit moment in de geschiedenis het laatst van hun zorgen is. Sommigen onder ons gebruiken pen en papier als strijdmiddel, schrijven rapport na rapport. Anderen verkiezen spandoeken en lopen mee, mars na mars. Enkelen onder ons hanteren superlijm of armlocks. Ze gooien hun eigen lichaam in de strijd, actie na actie.