Climat: De Croo et les jeunes, un brin d’énervement

Par lettres interposées, Alexander De Croo et les activistes du climat s’envoient des missiles. Et s’affrontent tout en affirmant vouloir dialoguer et collaborer.

Chers jeunes du climat »… S’il avait voulu énerver les activistes qui réclament des politiques plus résolues pour préserver le climat et le respect des engagements nationaux, Alexander De Croo (VLD) ne s’y serait pas pris autrement. Lundi à la COP27, le Premier ministre invitait les jeunes à « étudier la science », à construire des « partenariats » et à faire confiance dans la technologie. Insistant sur l’importance de politiques climatiques ne laissant personne de côté, opposant les activistes qui ont visé des œuvres d’art sans les dégrader, à d’autres qui voient « au-delà des slogans ». « Creux et décevant », « opposant les fragments du mouvement climat », a-t-on répondu de l’autre côté, certains raillant un discours « technophile ».