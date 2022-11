Thierry Neuville: une victoire au Japon qui n’efface pas tout...

Le succès du Belge au rallye du Japon et le doublé Hyundai assuré par Ott Tanak ne font pas oublier une saison chaotique pour notre compatriote et le constructeur coréen.

Même le ciel s’est déchiré, dimanche en fin de matinée, aux alentours de la ville de… Toyota (à l’est de Nagoya), épicentre du rallye du Japon. Tout semblait pourtant avoir été mis en place pour que l’ultime manche du Mondial 2022 prenne les apparences d’une apothéose pour le premier constructeur mondial, déjà assuré des titres pilotes (Kalle Rovanpera) et constructeurs. La ferveur du très discipliné public japonais massé tout au long du parcours, drapeaux (Toyota) à la main, achevait de donner des allures de fête à ce championnat qui n’avait plus visité le pays du Soleil levant depuis 12 ans ! Puis, Ogier (vendredi), Rovanpera (samedi), et Evans (dimanche) ont tous trois été victimes d’une crevaison alors qu’ils se trouvaient en position de jouer la victoire ! Thierry Neuville a alors surgi, suivi de son équipier Tanak, et du héros local Katsuta. Dans le coup depuis le début, notre compatriote n’a pas volé cette victoire, la 17e de sa carrière, sa deuxième cette saison.