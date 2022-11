Entre la police et la justice, la mort de Thomas Monjoie a allumé la mèche

Après le choc, la colère. On le sent, la mort de Thomas Monjoie a eu pour effet d’allumer une mèche déjà fortement imbibée d’essence. Les syndicats policiers sont vent debout, c’est peu de le dire. Mais alors que la relation entre ces derniers et la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) n’a jamais été au beau fixe, c’est cette fois à la justice, et a fortiori à celui qui l’incarne au sein de la Vivaldi, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), de se retrouver dans le viseur, le ministre libéral étant carrément appelé à la démission par plusieurs formations, dont le SLFP et le SNPS, les deux principaux syndicats policiers du pays, ainsi que par l’ACV, branche néerlandophone de la CSC Services Publics.