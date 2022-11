Policier tué à Bruxelles: comment la justice peut-elle agir face à un fou présumé?

Jeudi dernier, Yassine M. s’est présenté dans un commissariat pour demander à être interné. Sur place, il aurait fait part d’intentions violentes envers la police (la teneur de ses propos n’a pas été rendue publique). Vu qu’il était consentant, les services de police ont accompagné l’individu jusqu’aux cliniques universitaires Saint-Luc. Laissé seul, après une première prise en charge par des infirmiers, Yassine M. a fui l’hôpital. Quelques heures plus tard, il est placé sous mandat d’arrêt et inculpé pour l’assassinat d’un policier (et tentative d’assassinat sur un second agent).