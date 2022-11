Les Diables peuvent enfin penser au Qatar

Petites inquiétudes pour Carrasco et Vertonghen

C’était la hantise de tous les supporters des Diables rouges, et surtout de Roberto Martinez. Une dernière journée de championnat, un peu partout en Europe, dans laquelle 19 des 26 élus de la nation étaient encore engagés, six jours avant le début de la Coupe du monde. En 2021, Antonio Rüdiger avait privé Kevin de Bruyne du début de l’Euro après un mauvais geste au visage en finale de la Ligue des champions quelques jours plus tôt. Cette fois, les Diables rouges actifs ce week-end ont été relativement épargnés et peuvent donc se concentrer sereinement sur la préparation du Mondial qatari.