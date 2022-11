Bill Frisell, incroyable créateur d’harmonies

Blue Note

Bill Frisell était en quartet au festival Rockit de Groningen, le samedi 12. Moi aussi. J’ai admiré son art de l’harmonie dans ce groupe, Bill Frisell Harmony, plus country que jazz, avec Petra Haden au chant, la fille de feu Charlie, Hank Roberts au violoncelle et à la voix, Luke Bergman à la guitare baritone et à la voix. Harmonies de cordes, harmonies vocales. C’était très beau. Avec cet album, Four, Frisell change d’instrumentarium : pas de voix, Greg Tardy au saxophone et à la clarinette, Gerald Clayton au piano et Jonathan Blake à la batterie. Mais il ne change pas de façon de faire. Ces 13 titres, des anciens et des nouveaux, sont remarquables de beauté, de contrepoints, de mélodies simples et superbes. Pas de show dans ce disque, juste ce que la musique a de meilleur à donner. Tardy envoie des airs déchirants, Frisell les entoure de ses arabesques, Clayton développe les idées, Blake scande, rythme, groove. Et quand la guitare, le piano et la clarinette se rencontrent, c’est une alchimie étrange et enthousiasmante, parce que la sonorité en est originale. Comme toujours avec Frisell, l’album est très préparé, mais la musique reste ouverte et chacun a tout loisir de s’exprimer. Ecoutez le résultat, c’est impressionnant. De musicalité, oui, mais aussi de profondeur, de méditation, d’hommage aux compagnons morts pendant la pandémie. Avec, dans Holiday, la touche d’ironie qui montre qu’on ne se prend quand même pas trop au sérieux.