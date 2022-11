L’Union a montré au Standard le chemin qu’il doit encore parcourir

Ceux qui avaient planifié un déplacement à Sclessin ce dimanche après-midi avant de l’annuler l’ont peut-être regretté. Standard-Union a été un chouette match disputé par deux équipes joueuses qui n’ont pas manqué de mettre de l’intensité dans la rencontre. Et à ce petit jeu, surtout en première période, c’est l’Union qui s’est montrée la plus solide en s’imposant plus régulièrement dans les duels. Pour finalement émerger au bout des 90 minutes et du temps complémentaire en remportant un troisième succès consécutif contre le Standard depuis son retour en D1A.