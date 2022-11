Les dédicaces de Dan Weiss

Cygnus Recordings

Dan Weiss est un batteur multiple. Il a travaillé le classique contemporain, le métal, le rock progressif, la musique indienne, d’ailleurs il joue aussi des tablas. Mais le fond de sa pensée musicale reste le jazz. Avec cet album, Dedication, qu’il a entièrement composé, il a dédié chacun des morceaux à des personnalités : Tim Smith, le fondateur des Cardiacs, un groupe post-punk ; Bacharach, qui a composé tant de belles musiques ; George Floyd, on sait pourquoi ; Andrei Tarkovsky, le cinéate russe ; Elvin Jones, le batteur de Coltrane ; Nancarrow, le compositeur classique ; Jacob, Sacks bien sûr ; Vivienne, sa fille de 6 ans ; Grandma May, sa bien-aimée grand-mère qui est décédée fin 21. Toutes ces pièces sont interprétées par un magnifique trio : Jacob Sacks au piano, Thomas Morgan à la contrebasse et Dan Weiss à la batterie. « Le trio de piano est idéal », dit Dan Weiss, « parce qu’il est traditionnel mais qu’il permet beaucoup d’exploration et de liberté. » Et comme Dan joue depuis 20 ans avec ces deux musiciens, la complicité est complète. Ce qui nous donne du jazz d’aujourd’hui, teinté de réminiscences classiques, d’idées contemporaines, d’abstraction et de profondeur.