Les mondes groovy de Claude Evence Janssens et Abel Jednak

Soond

Claude Evence Janssens est un multi-instrumentiste et un compositeur qui ne cesse de travailler. Nous avions applaudi dans ces pages son album Flashes of light in a slow tear, en avril de cette année. Et le voilà avec worlds. Un album attribué à e-jaz, qui n’est autre que le duo que Claude forme avec Abel Jednak. Celui-ci, français, joue du sax alto. Le Belge, lui, se multiplie au bugle, à la trompette, au trombone, à la clarinette basse et à la clarinette alto, à l’électronique, au synthé Korg MS 20 et même à la voix. Le plaisir de la technologie et du réenregistrement. Résultat : de la musique agréable, un peu facile parfois, mais qui sonne d’un groove envoûtant et qui nous emporte. On se surprend à balancer les hanches et franchement à danser, tant ce rythme nous ensorcelle. C’est du jazz, mais aussi du blues, de la techno, du trip hop. Avec une sonorité parfaite et des impros étonnantes. Et on se dit, ensuite, que, derrière cette apparente facilité, se cachent de l’inventivité et de la prouesse. Et c’est tout l’art des vrais artistes de faire oublier les complexités et de rendre l’art accessible.