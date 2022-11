Le Sporting d’Anderlecht réagit aux nouveaux incidents provoqués par ses supporters: «Ce genre d'action n'a pas sa place dans un stade!»

Toutefois, cette rencontre a été marquée par une nouvelle interruption provoquée par les supporters bruxellois. Alors que leurs joueurs étaient menées sur le terrain, les fans des Mauves ont décidé d’allumer des fumigènes et de tirer des feux d’artifice... depuis la tribune !

Bien que réduit à dix dès la 74e minute, le Racing Genk a décroché une dixième victoire d’affilée, 0-2 à Anderlecht, dimanche en Jupiler Pro League. Grâce à des buts de Paul Onuachu (19e) et de Gerardo Arteaga (53e), qui a été renvoyé aux vestiaires à un quart d’heure du terme, le club limbourgeois caracole toujours en tête du classement après 17 journées avec 46 points (sur 51 possibles), dix d’avance sur l’Union Saint-Gilloise (2e) et 26 sur Anderlecht (11e).

Après la rencontre, remportée par les Limbourgeois, la direction d’Anderlecht a tenu à réagir à ces nouveaux incidents survenus en tribunes. « Les actions d'un nombre limité de fans pendant le match sont inacceptables », a expliqué le matricule 35 dans un communiqué. « Des accords clairs avaient été conclus en concertation avec le club et les forces de police. Ils n’ont pas été respectés. Le club s'associera lundi à la consultation de la Pro League afin de bannir au plus vite de telles scènes des stades de foot et prendra aussi des mesures. Ce genre d'action n'a pas sa place dans un stade. »