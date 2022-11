Mercedes enfin, grâce à… George Russell

Mercedes a retrouvé au Brésil des gestes oubliés depuis la saison dernière ! Elle a salué la première victoire en Grand Prix de Russell, complétée par un doublé assuré par Lewis Hamilton ! De quoi contrarier Verstappen, lamentable en fin de course.

Avant même que le Grand Prix du Brésil ne prenne son envol, dimanche soir sur le circuit d’Interlagos (Sao Paulo), l’avant-dernière épreuve de la saison avait déjà livré quelques temps forts. A commencer par cette pole position insolite conquise par Kevin Magnussen, vendredi, en vue d’établir la grille de départ de la course sprint. Un moment d’émotion tellement rafraîchissant pour la F1 ! Puis par ce fameux sprint, disputé sur 24 tours à peine, mais qui a donné lieu à un joli spectacle sur une piste qui s’y prête particulièrement, ainsi qu’à la victoire d’une Mercedes. Un succès enlevé par George Russell qui avait dû s’y reprendre à trois fois pour enfin dépasser Max Verstappen, handicapé par ses pneus mediums, et ensuite débordé par Sainz et Hamilton, tous équipés de pneus tendres.