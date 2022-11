Cyril Hanouna s’excuse partiellement des propos tenus envers le député Louis Boyard

En effet, jeudi dernier, l’animateur accueillait le député de la France insoumise, ancien chroniqueur de TPMP. Appelé à intervenir sur le refus italien d’accueillir les migrants à bord du bateau Ocean Viking, Louis Boyard s’en est pris aux cinq plus grosses fortunes de France, les pointant comme responsables de l’appauvrissement de l’Afrique. Parmi eux, Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal + (et de la chaîne C8 qui diffuse le talk-show d’Hanouna) accusé « de déforester le Cameroun ».

L’animateur s’est emporté et a notamment insulté le député à plusieurs reprises.

Ce dimanche soir, l’animateur a posté un message sur Twitter : « La seule chose que je regrette c de l avoir insulté c pas un bon exemple. Pour le reste je ne regrette rien et je défendrais tjs mes amis. Je vs aime »