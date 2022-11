Le Léopold, le Dragons et le Waterloo Ducks souffrent mais gardent le cap

Louvain – Léopold : 5-6. Le leader de la Division d’Honneur est toujours invaincu même si cela a été bien plus compliqué que prévu pour venir à bout des Universitaires. Le Léo n’a pas été aussi souverain qu’à son habitude et il a dû patienter pour asseoir un 10e succès. Pourtant, il menait 1-5 après 35 minutes avec des buts de Tom Boon (3 dont un penalty), Gaspard Baumgarten et Arthur Verdussen. Pere Divorra avait réduit l’écart pour les Brabançons. Mais en seconde période, Leuven passait à la vitesse supérieure et revenait une première fois dans la partie grâce à Pere Divorra et Mario Mucic (sur penalty). A la 54e minute, Tom Boon redonnait de l’air aux Ucclois sur stroke (déjà son 33e but de la saison !) mais l’équipe locale frappait avec précision et passait tout près de l’exploit avec des buts d’Arthur Delhalle et de François Sior, sur penalty (70e).