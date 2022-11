Policier tué: le magistrat de garde n’a pas décidé seul le maintien en liberté de Yassine M., assure le ministre de la Justice

Un rapport plus détaillé sur les circonstances ayant mené au maintien en liberté du suspect de l’assassinat de Thomas Monjoie à Bruxelles sera évoqué ce lundi au parlement. Inculpé et placé sous mandat d’arrêt, l’individu reste actuellement hospitalisé.

Quatre jours après l’annonce de la mort du policier Thomas Monjoie, la tension et l’émoi restent à leur comble dans le pays, où l’on s’interroge à tous les niveaux sur les circonstances ayant permis à Yassine M. de se promener, le soir du 10 novembre, sur la rue d’Aerschot. C’est là, au niveau du numéro 220 et sur le coup de 19 heures, que ce dernier est suspecté d’avoir attaqué au couteau les inspecteurs Thomas Monjoie et Jason P. Le premier a laissé sa vie dans le drame. Le second a pu quitter l’hôpital ce samedi, sous une haie d’honneur organisée par ses collègues.