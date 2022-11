Malgré la défaite face à l’Union, les Rouches gardent le moral: «On a les qualités pour atteindre le Top 4»

C’était juste avant une série de quatre victoires de rang qui avaient sonné le réveil de l’équipe liégeoise et avait été accueillie avec ferveur par un public devenu fataliste, plus habitué en tout cas à vibrer autant et prêt à refaire de Sclessin un enfer. À rêver aussi à un top 4 qui, à la faveur d’un bilan de 0 sur 6, dicté par des défaites à Eupen et dimanche contre l’Union, s’est éloigné d’importance. Définitivement ? Sans doute tant le Standard a mesuré, hier, le fossé qui le séparait d’une formation bruxelloise dont la qualité du jeu s’est reflétée dans la confection de son troisième but, avec une transversale de Teuma, un centre de Vanzeir pour Eckert et une remise de celui-ci dans la foulée de Nieuwkoop. Et dans la gestion de certains détails. Mais les Liégeois sont loin de baisser les bras. « Après le break imposé par la Coupe du monde, nous ferons tout pour figurer parmi les quatre premiers du championnat », lance Philip Zinckernagel. « Nous avons démontré que nous étions aussi bons que les équipes qui occupent ces places actuellement.