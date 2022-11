Les Saint-Gillois enchaînent: «L’Union mérite sa deuxième place»

Si Bruges, l’Antwerp et Anderlecht ont mordu la poussière à Sclessin, l’Union est parvenue à s’imposer sur la pelouse d’une équipe locale engagée mais moins efficace que son adversaire.

« Nous savions qu’ils allaient nous rentrer dedans mais nous n’avons presque rien lâché au niveau des occasions », souffle Loïc Lapoussin avec force. « Plus les matches avancent et plus l’Union acquiert une maturité qui lui permet de sortir de situations compliquées ».