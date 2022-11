Anderlecht renvoyé à sa triste réalité

Et dire que c’est à Genk que les Mauves devront tenter de sauver leur saison, juste après le Mondial, en 8e de finale de la Coupe de Belgique. Les Limbourgeois se sont amusés avec les Anderlechtois, dimanche, au parc Astrid.

Qui arrêtera ce Genk-là, dirigé de main de maître par Wouter Vrancken et aussi séduisant individuellement que collectivement ? Certainement pas cet Anderlecht-là. Il n’y a pas eu photo, dimanche, au parc Astrid. Ni miracle, ni surprise, mais trois classes de différence entre visités et visiteurs, à l’occasion de la dernière journée de Pro League avant la Coupe du monde. La meilleure équipe de Belgique du moment, qui semble filer vers son cinquième titre avec 10 unités d’avance sur l’Union à mi-championnat, a fait joujou avec des Anderlechtois relégués à 13 longueurs du Top 4. Et qui ont souvent frôlé l’humiliation.