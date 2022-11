«Manchester United m’a trahi et m’a transformé en mouton noir»: Cristiano Ronaldo règle ses comptes dans une interview explosive

Publiée juste avant le début de la Coupe du monde, cette interview devrait avoir l’effet d’une bombe dans le football international. Et elle pourrait bien signifier la fin de l’aventure mancunienne pour l’ancien du Real…

Il l’avait prévenu il y a quelques semaines, il l’a fait. Se sentant mis injustement de côté à Manchester United, Cristiano Ronaldo a décidé de s’exprimer publiquement et de régler ses comptes. Dans un grand entretien accordé au Sun, la star portugaise a véritablement décidé de déclarer la guerre au club mancunien.

« C’est la période la plus difficile de ma vie », annonce sans détour l’attaquant. « Je me sens trahi par la façon dont j’ai été traité à Manchester United, j’ai le sentiment d’avoir été transformé en mouton noir par le club. J’ai été blâmé pour tout ce qui ne tournait pas au sein du club, qui a également fait preuve d’un manque d’empathie. »

Autres cibles des critiques du Portugais : Ralf Rangnick et Erik ten Hag, qui se sont succédé à la tête du club mancunien. « Si vous n’êtes même pas entraîneur, comment voulez-vous être le patron de Manchester United ? Je n’avais jamais entendu parler de lui », a-t-il lancé concernant le premier cité. Avant de s’en prendre au Néerlandais. « Je ne le respecte pas, parce qu’il ne me montre pas de respect. Et si tu n’as pas de respect pour moi, je n’en aurai jamais pour toi. »