Surprise à l’ATP Finals: Rafael Nadal balayé par Taylor Fritz pour son entrée dans le tournoi

Plus tôt dans la journée, le premier match de ce groupe vert avait permis au Norvégien Casper Ruud (ATP 4/N.3) de s’imposer 7-6 (7/4) et 6-4 aux dépens du Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 6/N.5).

Cette année l’Espagnol joue pour la 11e fois de sa carrière le tournoi qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison écoulée, mais il aura beaucoup de mal à l’inscrire à son brillant palmarès qui compte 22 titres du Grand Chelem. Le N.2 mondial, première tête de série à Turin en l’absence sur blessure du N.1 son compatriote Carlos Alcaraz, a bien mal débuté l’édition 2022 de ces ATP Finals. Il s’est incliné sans discussion face au débutant américain Taylor Fritz (ATP 9/N.8) 7-6 (7/3) et 6-1. La rencontre a duré 1h37.

Lundi, le groupe rouge entrera en action avec au programme le duel russe entre Daniil Medvedev (ATP 5/N.4) et Andrey Rublev (ATP 7/N.6) avant en soirée le match entre le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 3/N.2) et le Serbe Novak Djokovic (ATP 8/N.7), quintuple vainqueur (2008, 2012, 2013, 2014 et 2015).