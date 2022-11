D1A: La Gantoise n’éprouve aucune peine à gagner à Courtrai et se rapproche du top 4

Avec un bilan de dix points sur douze pour terminer cette première moitié de saison, les Buffalos confortent leur 5e place au classement. Avec 30 points ils ne sont plus qu’à une victoire (trois points) de la 4e place désormais dévolue au Club de Bruges. Courtrai reste 17e et relégable avec 12 points.

A dix contre dix, les Kerels croyaient pouvoir revenir dans le coup et Gueye alerta même Nardi (66e). Mais Gand resta cncentré. Après un tir de Cuypers sur le poteau, à la 69e, Depoitre, monté au jeu cinq minutes plus tôt, faisait 0-3 et deux minutes plus tard, Salah signait son doublé (0-4, 72e).