«Ce Charleroi-Malines va faire jurisprudence»: comment les supporters ont pris le pouvoir dans les stades de D1A

Au lendemain du coup de gueule poussé par le président gantois Ivan Dewitte (hasard ou non, ancien président de la Pro League) qui fustigeait les incidents autour du choc La Gantoise-FC Bruges le 6 novembre dernier, l’actuel CEO Lorin Parys ne pouvait faire la sourde oreille aux échos suscités par l’arrêt du match au stade du pays de Charleroi. « Ce lundi matin, je convoque tous les clubs pour évoquer la sécurité dans les stades », a-t-il tweeté dimanche, fidèle à la ligne de conduite qu’il s’est fixée lors de son entrée en fonction et concrétisée en mai dernier par la présentation (conjointement avec la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden et le CEO de l’Union belge Peter Bossaert) d’un nouveau plan de sécurité qui avait notamment débouché sur un renforcement du dispositif d’interdictions de stade.