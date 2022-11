26 joueurs attendus pour une première journée «relax»: le programme des Diables de ce lundi

Cette fois, le compte à rebours est entré dans sa phase finale et toute l’attention peut enfin se porter sur ce Mondial si particulier, tant décrié. Tous les championnats européens sont entrés en hibernation pour laisser les 830 joueurs (environ) appelés par leur sélection respective se préparer pour le grand événement.

Six jours avant une cérémonie d’ouverture qui s’annonce ronflante, les Diables rouges se retrouvent pour la plupart à Tubize ce lundi, avant de repartir le lendemain à bord du nouveau « Trident » de Brussels Airlines en direction du Koweït. C’est dans ce petit État du Moyen-Orient qui offre des conditions de jeu similaires à sa voisine qatarie que Roberto Martinez et son noyau de 26 joueurs vont pouvoir se tester pour la première et dernière fois avant la Coupe du monde. Un match amical contre l’Égypte de Mohamed Salah vendredi (16h) pour préparer le rendez-vous face au Canada, prévu à Doha le 23 novembre.