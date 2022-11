Le meurtre de Thomas n’en finit pas de défier le sens commun

Impossible de comprendre comment un homme fiché par l’Ocam comme extrémiste potentiellement violent et qui s’est rendu dans un commissariat pour demander de l’aide psychologique en laissant entendre qu’il voulait s’en prendre à la police, soit passé à l’acte quelques heures plus tard, après avoir été lâché dans la nature.

Quatre jours après la mort du jeune policier, Thomas Monjoie, et la tentative d’assassinat de son collègue Jason, la stupéfaction reste totale. Impossible de comprendre comment un homme fiché par l’Ocam comme extrémiste potentiellement violent et qui s’est rendu dans un commissariat pour demander de l’aide psychologique en laissant entendre qu’il voulait s’en prendre à la police, soit passé à l’acte quelques heures plus tard, après avoir été lâché dans la nature.

Le « retenez moi ou je fais un malheur » de Yassine M. n’en finit pas de défier le sens commun et de susciter l’indignation.

Mais, car il y a des mais, à ce stade, il est fortement recommandé de ne pas désigner des fautes, des failles et des coupables, car pour toutes les étapes de la journée de jeudi, il manque les éléments de faits vérifiés permettant d’identifier ces moments, personne(s) ou défauts de procédure qui ont abouti à ce désastre.