Le débrief de Philippe Albert: «C’est déjà une saison à oublier pour Anderlecht...»

1. « Le Standard a fait face à ses limites contre l’Union »

« Bon, ce que fait l’Union, on le redit, mais c’est exceptionnel. Le travail effectué par le staff et les joueurs est tout bonnement remarquable. Le Standard, lui, a fait face à ses limites dans ce match. Faire le jeu n’est pas toujours facile, comme on avait pu le voir contre Seraing. C’est dommage car au final, cette défaite constitue une mauvaise opération au classement. Oui, on s’est un peu emballé après les beaux succès contre Bruges et l’Antwerp. Pour moi, si le Standard a logiquement encore le temps de recoller à ce Top 4, je vois mal les quatre premiers perdre beaucoup de points d’ici la fin de la saison. D’autant que dans cette course, Gand reste lui aussi un sérieux outsider aux côtés du Standard. »