Roos Vanotterdijk et Lucas Henveaux, neuf titres à eux deux

Ils n’avaient pas choisi la facilité en se multipliant au cours d’un « national » en petit bassin organisé sur deux jours : cinq épreuves pour Roos Vanotterdijk et quatre pour Lucas Henveaux… sans oublier les relais. Et pourtant, tous les deux ont réussi un sans-faute ce week-end à Louvain.

La première s’est dispersée sur 200 m libre – « Que je n’avais plus nagé depuis trois ans ! » –, 100 m dos, 50 et 100 m papillon et 100 m 4 nages et n’a jamais flanché ; le second s’est concentré sur le libre et a avalé le 200, le 400, le 800 et le 1.500 m, chaque fois avec un record personnel. « Et pourtant, j’étais venu sans être certain de nager », a-t-il révélé. « Cette semaine, j’avais eu une gastro qui m’avait anéanti. Mais cela s’est finalement bien passé même si les horaires étaient serrés avec les séries pour le 200 et le 400 m et une finale du 800 m programmée à midi. A certains moments, c’est tout juste si j’ai eu le temps de faire mon échauffement ! »