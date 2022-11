Natation: Alisée Pisane, avec vent favorable

Elle avait secrètement espéré battre pour la troisième fois de l’année les records de Belgique du 800 et du 1.500 m en bassin de 25 mètres, ce week-end au « national » de Louvain, une semaine après l’avoir fait aux championnats de France, à Chartres. Mais, au bout du compte, Alisée Pisane s’est contentée de deux belles victoires sur les distances les plus longues du programme, ces épreuves où il faut être aussi forte psychologiquement que physiquement. Avec des chronos de 8.22.90 et 16.06.90, elle a confortablement dominé ses rivales tout en restant à deux et quatre secondes de ses meilleurs temps. « Cela reste de bon augure avant les Mondiaux de Melbourne, le mois prochain ! J’espère y finir dans le top 10. »