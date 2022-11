Hockey: le Dragons reconstruit sur des bases solides

Aidés par leur nouveau coach, Craig Fulton, les Anversois réussissent un premier tour solide et convaincant. Réalistes et appliqués, ils ont bataillé ferme pour émerger à l’Orée et conserver ainsi leur deuxième place au classement.

Après une saison noire, et la non-qualification pour les playoffs de Division d’honneur (une première depuis 2009), les joueurs du Dragons ont parfaitement redressé la barre. Ils ont patiemment travaillé pour reconstruire au plus vite une équipe compétitive malgré le départ de Florent van Aubel vers Pinoké. Face à l’Orée et malgré les absences conjuguées de Blake Govers et des Argentins, Lucas Martínez et Nicolas Della Torre, toujours au pays après les rencontres de Pro League, les Anversois ont démontré qu’ils étaient bel et bien de retour au premier plan en faisant basculer la partie dans les dix dernières minutes alors qu’ils étaient menés au score et qu’ils semblaient sur le point de rompre. « Ce seront des points très importants lors du décompte final », précisait d’emblée le capitaine Felix Denayer, très affûté malgré les 30 heures de voyages pour rentrer de Mendoza, en Argentine. « Le bilan actuel est assez positif. Nous grandissons de semaine en semaine et les jeunes effectuent un boulot remarquable.