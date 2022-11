L’arrêt sur image, un coût bien plus élevé que 50.000 euros d’amende

Au lendemain des incidents de Sclessin du 23 octobre et de la mise à l’arrêt presque programmée du Clasico entre le Standard et Anderlecht, le décryptage des événements avait été clair comme de l’eau de roche : un nouveau type de hooliganisme est né et les supporters cassent désormais leurs propres carreaux. Une menace à ciel ouvert pour des équipes en perte de repères durant un match où le marquoir traduit toute l’étendue de leur détresse. Mais désormais – et c’est une grande première dans notre pays – ce ne sont plus leurs propres carreaux que brisent les fans déçus, mais c’est la verrière entière qu’ils viennent de ravager.

Samedi, le Mambourg a ainsi été le théâtre de scènes surréalistes, largement préméditées (et d’ailleurs annoncées) pour certaines, ou résultantes de débordements en marge de la manifestation d’hostilité à Mehdi Bayat source de tous les maux aux yeux d’un public dont on connaît la propension à manifester sa désapprobation à chaque coup dur.