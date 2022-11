Talks, entretiens exclusifs, analyses, avis d’experts…: découvrez notre dispositif pour la Coupe du monde 2022

Du 20 novembre au 18 décembre, le Qatar accueillera donc la Coupe du monde. Les tensions sont de plus en plus vives à l’approche de l’événement et les appels au boycott se sont multipliés.

Sur le plan purement sportif, les Diables rouges constitueront évidemment une fois de plus le fil rouge de notre dispositif éditorial. Frédéric Larsimont et Guillaume Raedts, nos envoyés spéciaux à Doha, vous informeront au quotidien sur tout ce qu’il faut savoir au sujet de l’équipe nationale belge. Nos consultants, Philippe Albert et Jean-Michel Larqué, décrypteront avec leur œil aiguisé et d’experts cette Coupe du monde particulière.

Sur le digital, au-delà des directs, des résultats, des sondages, des portraits, des dossiers, des entretiens, des coulisses, des avis d’experts… nous vous proposerons une série de vidéos ludiques et instructives (les anecdotes et surnoms des Diables rouges, les portraits de nos adversaires, les chiffres clés de la Coupe du monde…).

Mbo Mpenza nous partagera enfin ses souvenirs croustillants de Coupe du monde et donnera son point de vue sur la génération actuelle.

Notre équipe, en Belgique, vous informera aussi à travers deux talks inédits :

1. Une « quotidienne » dès le mercredi 16 novembre avec nos envoyés spéciaux « au cœur des Diables rouges ».

2. Une émission spéciale avant et après chaque rencontre des Diables rouges avec des experts en Belgique et au Qatar, des invités de marque… Rendez-vous dès le vendredi 18 novembre pour lancer le tournoi.

La Coupe du monde est lancée et avec elle son lot d’émotions et de frissons.