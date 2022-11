Conflit israélo-palestinien: une Palestinienne de 19 ans tuée par des tirs israéliens

L’armée israélienne a indiqué dans un communiqué avoir ouvert le feu sur « un véhicule suspect » qui a accéléré en direction de soldats lors d’une « opération de contre-terrorisme » à Beitunia pour arrêter un Palestinien recherché. Une enquête est en cours, a-t-elle ajouté.

À lire aussi Proche-Orient: comment sortir du conflit entre Israël et Palestine?

Les violences se sont intensifiées ces derniers mois en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Dans la foulée d’attaques meurtrières en Israël en mars et avril derniers et d’autres attaques qui ont suivi, l’armée israélienne a mené plus de 2.000 raids en Cisjordanie, notamment dans les secteurs de Jénine et Naplouse.

Ces raids, et les heurts qui y sont parfois associés, ont fait plus de 120 morts palestiniens, le bilan le plus lourd depuis sept ans, selon l’ONU.