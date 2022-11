Un seul Diable rouge buteur lors du dernier week-end avant la Coupe du monde (vidéo)

Marquer, retrouver le chemin des filets est forcément un moyen efficace de garder le sourire avant un tel événement mondial. Pour un attaquant comme Loïs Openda, ce week-end était une dernière opportunité d’engranger de la confiance, mais le Liégeois n’y est pas parvenu samedi face à Clermont (il est monté au jeu à la 64e). Lens, avec qui il a inscrit sept buts cette saison en Ligue 1, a tout de même gagné (2-1) et ainsi conforté sa deuxième place derrière le Paris Saint-Germain.

Youri Tielemans non plus n’a pas marqué, puisqu’il a raté un penalty sur le terrain de West Ham samedi. Là encore, sans conséquences puisque Leicester City, avec Timothy Castagne et Wout Faes, a décroché une nouvelle victoire (0-2) en Premier League.