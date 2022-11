Bilan à la moitié de la phase classique: la plus grosse chute pour les Zèbres, le Standard parmi les plus belles progressions

Une saison n’est pas l’autre dans notre championnat, la preuve avec le bilan des dix-huit clubs de l’élite à la moitié de la phase classique, comparé à leurs temps de passage la saison dernière. Certains ont connu une impressionnante progression, à l’image de Genk, autoritaire leader avec 46 points, soit… 24 de plus que la saison dernière, à pareille époque, lorsque les Limbourgeois pointaient à la huitième place avec, donc, à peine 22 unités ! Sur le podium des plus belles progressions, sur le plan mathématique, les Genkois sont accompagnés du Cercle de Bruges (9 points de plus) et… du Standard, qui a empoché huit points de plus que la saison dernière, malgré un début d’exercice 2022-2023 très compliqué et une dernière défaite, dimanche face à l’Union, pour boucler cette première partie de saison. Huit points et six places de mieux pour les Rouches, septièmes au moment d’aborder la trêve « Coupe du monde » alors qu’ils n’étaient que treizièmes l’an dernier à la moitié de la phase classique.

Dans l’autre sens, plusieurs clubs auraient aimé retrouver leur bilan de la saison dernière. À commencer par Courtrai et le Sporting de Charleroi, qui comptent dix points de moins que la saison dernière. Il y a douze mois, à pareille époque, les Zèbres occupaient la quatrième place, avec 29 points. Cette année, ils ne sont que douzièmes avec seulement dix-neuf unités. Juste devant les Carolos et les Courtraisiens, Seraing et Anderlecht affichent un retard de huit points par rapport à l’exercice 2022-2023.