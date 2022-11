Le Canada avec trois Belgicains, le Maroc tremble: les dernières nouvelles des adversaires des Diables à la Coupe du monde

Le Canada, premier adversaire de la Belgique au Qatar, le mercredi 23 novembre, a dévoilé dimanche sa sélection de 26 joueurs, qui comprend deux joueurs de Jupiler Pro League, Tajon Buchanan et Cyle Larin qui évoluent tous les deux au Club de Bruges, et un de Challenger Pro League, Liam Fraser (Deinze). Deux anciens du championnat belge sont également présents dans la sélection avec le jeune talent Jonathan David (Lille, ex-La Gantoise) et Iké Ugbo (Troyes, ex-Cercle de Bruges et Genk).

La sélection

Gardiens : James Pantemis (CF Montréal/Can), Milan Borjan (Etoile rouge de Belgrade/Ser), Dayne St.Clair (Minnesota/USA).