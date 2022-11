L’Afsca rappelle un produit vendu chez Lidl

La société Carl Wilhelm Clasen GmbH retire de la vente et rappelle des pistaches rôties de la marque Alesto en raison d’une teneur trop élevée en ochratoxine A, indique lundi la chaîne de supermarchés Lidl, où le produit a été vendu. La décision a été prise en accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca).

Les produits concernés sont les pistaches rôties « Pistazienkerne geroostet » et les pistaches rôties et salées « Pistazienkerne geroostet & gesalzen », toutes deux conditionnées dans des emballages de 70 grammes. Elles ont été vendues entre le 5 juillet et le 10 novembre derniers. Leurs dates limite de consommation étaient le 25 mars 2023 et le 23 mars 2023.