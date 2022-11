Emelyanychev: une sensationnelle intégrale discographique

Erato

Ce dernier oratorio de Händel, qui nous raconte les persécutions des chrétiens à Alexandrie, a un contenu hautement dramatique. On ne s’étonnera donc pas que sa discographie soit dominée par le DVD de la mémorable production de Christie et Sellars à Glyndebourne. Maxim Emelyanychev et son bouillonnant Pomo d’Oro nous en offrent aujourd’hui une sensationnelle intégrale discographique. Avec une distribution admirablement en situation : lumineuse et fervente la Theodora de Lisette Oropesa, insidieux et suffisant l’officier romain de Benos Djian, chaleureux et sincère le Septimius (un Romain converti amoureux de Theodora) de Spyres. Mais par-dessus tout c’est l’Irène obsédante et ardente de Joyce DiDonato qui donne à l’œuvre ses plus hauts moments expressifs. On frise l’idéal.