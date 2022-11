Quatuor Van Kuijk: un défi réussi haut la main

Alpha

En dix ans, ce quatuor français a cumulé les prix et honneurs et s’affirme désormais comme un des grands de la génération montante. Fort de ses succès discographiques dans Mozart, il s’aventure chez le même éditeur à une intégrale Mendelssohn appelée à faire date. On y a longtemps vécu avec le témoignage engagé du Quatuor Melos (DG), on a salué les CD individuels de l’Artemis, de l’Ebène et, surtout de l’Arod. Mais une place restait disponible pour une intégrale. Il faut ici faire de l’espace entre le salut classique à Haydn de l’op.12, l’urgence beethovénienne de l’op.13 et la réconciliation des deux tendances dans l’op.44 nº1 qui marque déjà la maturité d’un musicien de 28 ans et définit son style à la fois néoclassique et romantique. Défi réussi haut la main. On attend la suite avec impatience.