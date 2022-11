Hrusa, Bamberg: attention, CD événement!

DG

Attention voilà un CD événement ! Son programme tourne intelligemment autour de l’enseignement de Bruckner à Vienne pour lequel il écrivit ce Prélude symphonique WAB 297, véritable leçon de forme sonate d’après-wagnérisme, seulement publié cette année sous le nom du compositeur. Suivent alors Blumine, le mouvement rêveur et sentimental d’un jeune Mahler éconduit et inconsolable, un temps inclus dans sa 1re symphonie, et surtout l’immense symphonie de Hans Rott, le plus doué des élèves de Bruckner, disparu à 25 ans dans une sorte de folie provoquée par la férocité des attaques des milieux viennois conservateurs. Il n’en reste pas moins que cette partition fleuve de plus de 56 minutes, avec sa forme cyclique regorgeant de leitmotivs, déploie une fabuleuse richesse orchestrale tant dans sa force organique que dans ses chatoiements séducteurs. Un vrai chef-d’œuvre qui trouve en Jacub Hrusa (un des plus talentueux chefs de sa génération qui va succéder à Pappano à Covent Garden) un interprète généreux et impliqué, somptueusement secondé par un orchestre de Bamberg offrant vaillamment la profondeur de son beau son germanique.