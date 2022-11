Le Chineke! Orchestra ou le «Sistema à l’envers!»

Bozar, samedi 19 (bozar.be)

Sistema créait des orchestres dans les milieux pauvres du Venezuela et les faisait voyager dans les pays développés pour ensuite créer des initiatives identiques dans les milieux défavorisés d’Europe. C’est la démarche inverse qui a soutenu le projet de Chi-chi Nwanokou : c’est en effet en Angleterre qu’il a créé un orchestre de musiciens noirs et issus de l’immigration. Et fort de son succès, l’orchestre arrive à Bruxelles sous la baguette de Leslie Suganandarajah avec en soliste Jeneba Kanneh-Mason, la rejeton pianiste d’une famille de redoutables musiciens où l’on compte notamment son frère Sheku, violoncelliste. Et cet orchestre enthousiaste de jouer aussi bien des compositeurs noirs (Samuel Coleridge Taylor, George Walker et Florence Price) que la Symphonie du Nouveau Monde d’un certain Dvorak, lui-même Tchèque émigré temporaire aux Etats-Unis.