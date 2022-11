Juliette Armanet, «Brûler le feu 2»

Universal.

Les fêtes, ça se prépare ! Voici donc, comme pour beaucoup d’autres artistes (d’Orelsan à Angèle), la version augmentée du disque paru l’an dernier. Cinq nouveaux titres originaux sont proposés (le live, ce sera sans doute pour plus tard), avec du disco (Flamme), du piano-voix (Fuguer, Michel, Ce que l’on cache) et un entraînant A quoi tu joues. Du vrai Armanet comme on l’aime… qui obligera les fans collectionneurs à racheter tout l’album…